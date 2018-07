Portuguesa faz mistério para jogo decisivo contra Grêmio Para tentar escapar do rebaixamento, a Portuguesa apostou durante toda a semana na concentração do elenco, em uma intertemporada em Águas de Lindóia, cidade do interior paulista. De volta a São Paulo, o time manteve o esquema "militar" antes de encarar o Grêmio no próximo domingo, no estádio do Canindé. Da concentração, o time vai para o centro de treinamento e vice-versa. Tudo isso para que o treinador Geninho possa montar a equipe que vai entrar em campo.