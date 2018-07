Portuguesa faz mistério sobre quem será o novo técnico do time

SÃO PAULO - No último sábado, logo depois da derrota de virada para o América-RN, por 2 a 1, em pleno Canindé, Argel Fucks anunciou sua saída da Portuguesa. Desde então, a diretoria analisou vários nomes e já chegou a um consenso. O substituto, porém, será revelado apenas na próxima quarta-feira.

O primeiro nome da lista era o de Giba Maniaes, mas o treinador terá que ficar afastado do trabalho por dois meses para se recuperar de um problema renal. Vágner Benazzi, Toninho Cecílio, Fernando Diniz, Narciso foram descartados, assim como Jorginho, que esteve acompanhando a partida diante do América-RN das arquibancadas do Canindé. Estevam Soares surge como opção.

Todas as atenções no clube estão voltadas para o duelo desta terça-feira, quando a Portuguesa enfrenta o Náutico, no Estádio dos Aflitos, pela sexta rodada da Série B. O time será comandado de forma interina por Gerson Sodré.

Apesar do mistério feito pela diretoria, qualquer um que for contratado sabe que terá pela frente um grande desafio. Sem dinheiro em caixa, a Portuguesa tem um elenco bastante limitado, tanto que o time se encontra na penúltima colocação, com apenas dois pontos.