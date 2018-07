Portuguesa faz promoção de ingressos para jogo decisivo A Portuguesa depende apenas de suas próprias forças para se manter na elite do Campeonato Brasileiro e nada mais importante do que contar com o apoio da sua torcida. Por isso, a diretoria faz uma promoção de ingressos para a partida de domingo, contra a Ponte Preta, às 17 horas, no Estádio Canindé, pela última rodada.