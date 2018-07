Portuguesa faz promoção por mais torcida contra Vasco

SÃO PAULO - Depois da derrota para o Grêmio no último sábado, em Porto Alegre, a Portuguesa vai a campo nesta quarta-feira em busca de recuperação. O desafio é contra o Vasco, a partir das 21h50, no Canindé, em São Paulo, pela 20ª rodada do Brasileirão.

O atacante Henrique, cuja contratação foi confirmada na terça-feira, ainda não irá estrear. O reforço foi revelado pelo Flamengo de Guarulhos e ganhou destaque com o Mogi Mirim no Paulistão deste ano, quando foi contratado pelo Santos. Mas não vinha sendo muito aproveitado no time santista, o que abriu espaço para acertar com a Portuguesa.

Ainda sem poder escalar Henrique, o técnico Guto Ferreira está quebrando a cabeça para escalar o time nesta quarta-feira, já que Valdomiro e Bruninho foram expulsos e não poderão jogar. Outro desfalque é Bruno Henrique, que recebeu o terceiro cartão amarelo.

"Temos que buscar a reabilitação, se recuperar do que aconteceu no Sul. E contra o Vasco, um time de camisa, teremos dificuldades, mas temos que aproveitar o fator de jogar em casa", comentou Guto Ferreira.

Para ajudar na luta da Portuguesa para sair da zona de rebaixamento - está em 17º lugar, com 19 pontos -, a diretoria do clube fez promoção na venda dos ingressos. Nas arquibancadas, o valor da entrada foi reduzido em 50%, passando a custar R$ 20,00.