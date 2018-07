Portuguesa fecha com o meia-atacante Rafael Chorão para 2013

A Portuguesa anunciou nesta terça-feira a contratação de mais um reforço para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista de 2013. Trata-se do meia-atacante Rafael Chorão, que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro deste ano pelo Barueri e assinou contrato até o fim do estadual com seu novo clube.

O jogador, de 24 anos, já foi inclusive apresentado e comemorou o acerto. "É muito bom estar aqui, quero aproveitar bem a oportunidade de jogar em clube grande, com toda essa estrutura. Quero retribuir a confiança da diretoria e conquistar a dos torcedores", declarou.

Revelado pelo Rio Branco, de Americana-SP, Chorão passou por diversos clubes do interior paulista antes de chegar no Barueri. Ele faz parte do projeto da Portuguesa de voltar à divisão principal do futebol paulista. Caso se destaque, deve ser aproveitado também na Série A do Campeonato Brasileiro.