Portuguesa fecha todos os treinos e foca na luta contra a queda na Série C

Faltam três rodadas para o fim da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro e a Portuguesa ocupa a vice-lanterna do Grupo B, com 11 pontos. Diante deste cenário, o técnico Márcio Ribeiro decidiu que todos os treinos desta semana serão realizados com os portões fechados. O time se prepara para enfrentar o Boa às 11 horas deste domingo, no Canindé, em jogo válido pela 16ª rodada.

Para o comandante do time paulista, a pressão com a qual os jogadores estão lidando no momento é muito alta. Por isso, decidiu fechar os portões antes da partida deste final de semana. "É uma questão de estratégia também. Mas antes de tudo é uma decisão para preservar nossos atletas, que precisam estar com foco total para esse momento decisivo", afirmou o treinador.

Anunciado como substituto do demitido Jorginho na segunda-feira passada, Márcio Ribeiro estreou no comando da Portuguesa no último domingo, quando perdeu por 1 a 0 para o Guarani. Agora já conhece o elenco e terá a primeira semana cheia para realizar os trabalhos com a equipe.

Para sair da zona de rebaixamento nesta rodada, o time da capital paulista não depende apenas de suas forças. Antes, precisa torcer para que o Macaé, oitavo colocado, com 12 pontos, perca para o lanterna Guaratinguetá, que somou apenas quatro pontos e se perder o confronto está matematicamente rebaixado. Depois é tentar fazer sua parte e vencer em casa.