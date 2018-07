Portuguesa fica no 0 a 0 com Água Santa e chega a 3º jogo sem vencer

A Portuguesa ainda não conseguiu embalar na Série A2 do Campeonato Paulista. Após vencer na estreia e somar duas derrotas seguidas, o time enfrentou o Água Santa no Distrital de Inamar, em jogo antecipado da quinta rodada, e voltou para capital com um empate sem gols nesta terça-feira.

Com o resultado, a Portuguesa chegou aos quatro pontos e está na 12ª colocação, enquanto o time de Diadema segue invicto e ocupa a liderança provisória da tabela, com oito pontos.

Com uma formação ofensiva, a Portuguesa buscou o ataque desde os primeiros momentos do jogo nesta terça, mas mostrou dificuldades para aceitar o último passe e criar jogadas efetivas de perigo. Ao mesmo tempo, dava certo espaço para o Água Santa, mas estava com a defesa bem posicionada quando os adversários chegavam.

Na segunda metade do primeiro tempo, o time da casa passou a apresentar mais volume de jogo, mas também mostrou bastante deficiência no setor criativo. Assim, os dois times foram para o vestiário após 45 minutos sem grandes emoções.

O segundo tempo começou mais movimentado, com chances para os dois lados, mas logo o Água Santa tomou conta do jogo e o goleiro Ricardo Berna foi bastante acionado. Em seu jogo de estreia, ele teve que fazer ao menos quatro defesas difíceis para evitar que o time do Canindé fosse derrotado.

A Portuguesa volta a campo às 19h15 desta sexta-feira, quando enfrenta o Sertãozinho, pela quarta rodada, em jogo sem local definido. O Água Santa, por sua vez, encara o União Barbarense às 16 horas deste sábado, no Antônio Lins Ribeiro Guimarães.