Portuguesa firma parceria e anuncia reforços para a Copa Paulista

Após o técnico Paulo César Gusmão revelar sua intenção de contratar novos jogadores, a diretoria da Portuguesa não perdeu tempo e anunciou nesta quarta-feira quatro reforços. As novas opções são o zagueiro Marcos Eduardo, o lateral-direito Endrew e os meias Maicon Assis e Romário Costa. Todos oriundos de uma parceria com a Portuguesa-RJ.

A diretoria da Lusa entrou em acordo com o xará do Rio de Janeiro e os jogadores chegam por empréstimo. Todos já estão treinando junto com o restante do elenco e aguardam apenas a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para poder estrear na Copa Paulista.

O zagueiro Marcos Eduardo, de 28 anos, já jogou pelo Guarani de Palhoça-SC, América-RJ e Portuguesa-RJ. O lateral Endrew tem 23 anos e só jogou pela Portuguesa-RJ, assim como o meia Romário Costa, de 24 anos. Por fim, o meio-campista Maicon Assis, de 27 anos, soma passagens por Vasco, Trofense, de Portugal, e a Portuguesa-RJ.

Após a vitória sobre o Nacional por 2 a 1, em casa, a Portuguesa voltará a campo no próximo domingo, às 10h, para enfrentar o Juventus na Rua Javari, pela 10.ª rodada da Copa Paulista. No momento, a Lusa ocupa a vice-liderança do Grupo 3, com 17 pontos, um a menos que o líder São Caetano.