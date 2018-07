Portuguesa frustra Santos e banca permanência de Jael

SÃO PAULO - Iniciando a reformulação do seu grupo de jogadores para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, a diretoria da Portuguesa confirmou a permanência do atacante Jael, que vinha negociando a sua transferência para o Santos. Além disso, outras novidades deverão ser anunciadas nesta semana.

O Santos tinha o interesse na contratação de Jael para as próximas fases da Copa Libertadores, mas vinha negociando diretamente com o jogador. De acordo com o vice-presidente da Portuguesa, Luis Iaúca, a diretoria santista sequer entrou em contato com o clube. Mas o dirigente assegurou que o atacante ficará no Canindé para a disputa da Série B.

"O Jael tem contrato e continua conosco até o final da Série B. Ninguém do Santos nos procurou. Eles tentaram negociar diretamente com o jogador. Teremos uma reunião com a comissão técnica e devemos finalizar a contratação de alguns reforços, assim como anunciar algumas dispensas", afirmou Iaúca. O técnico Jorginho já teria em mãos uma lista de disponíveis e contratáveis para apresentar à diretoria da Lusa.

Jael se destacou com a camisa do Bahia na Série B do ano passado, quando foi um dos artilheiros e fez parte da campanha do acesso à elite. No início de 2011, ele agrediu um integrante da diretoria tricolor e teve seu contrato rescindido, acertando com a Portuguesa. Seu contrato vai até o final desta temporada. A Portuguesa estreia na Série B no dia 21 de maio, contra o Náutico, no Canindé.