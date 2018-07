Portuguesa ganha do Mogi Mirim com dois gols polêmicos no Canindé

SÃO PAULO - Com dois gols polêmicos e uma arbitragem bastante criticada pelo adversário, a Portuguesa se afastou de vez da zona de rebaixamento na noite desta quarta-feira ao vencer o Mogi Mirim, por 2 a 0, no Canindé, pela 11.ª rodada do Campeonato Paulista.

A segunda vitória seguida fez a Portuguesa chegar aos 14 pontos, se distanciar dos últimos colocados e manter vivo o sonho de avançar para as quartas de finais. A Lusa é atualmente a quarta colocada do Grupo C, com quatro a menos que a vice-líder Ponte Preta, que ainda vai entrar em campo pela 11.ª rodada. O Mogi Mirim estacionou nos 12 pontos, em quarto lugar do Grupo D e não sabe o que é vencer há cinco jogos - três derrotas e um empate.

A Portuguesa iniciou a partida em cima do Mogi Mirim e precisou de 14 minutos para abrir o placar em um lance polêmico. Rondinelly cobrou falta, Álvaro desviou de cabeça e Leandro, livre na pequena área, apenas tirou de Reynaldo. Os jogadores visitantes ficaram pedindo impedimento do atacante, mas a bola foi desviada pelo zagueiro do próprio Mogi.

O empate quase saiu em finalização fraca de Fernando Baiano. A bola passou por Gledson e Bryan salvou em cima da linha. Até o fim do primeiro tempo, os dois times criaram outras boas oportunidades.

O Mogi Mirim voltou do intervalo querendo o empate e criou três boas chances seguidas. Na melhor delas, Diego Augusto furou após cruzamento e Fernando Baiano desviou de carrinho, mas a bola caprichosamente passou por cima do gol.

Depois de acertar duas vezes a trave, com Leandro e Henrique, a Portuguesa marcou o segundo em um lance polêmico, aos 35. Tony cruzou rasteiro, Wanderson tirou um zagueiro no domínio e bateu no ângulo de Reynaldo. Os jogadores do Mogi reclamaram porque Tony recebeu a bola um pouco à frente do penúltimo homem da zaga, voltando de impedimento.

A Portuguesa volta a campo na próxima quinta-feira, contra o Palmeiras, às 19h30, no Pacaembu, em São Paulo, pela 12ª rodada. No mesmo dia, mas às 21 horas, o Mogi Mirim recebe o Santos, no Estádio Romildo Gomes Ferreira, em Mogi Mirim.

FICHA TÉCNICA:

PORTUGUESA 2 X 0 MOGI MIRIM

PORTUGUESA - Gledson; Régis (Tony), Diego Augusto, Wagner e Bryan; Renan, Diego Silva (Gabriel Xavier), Rondinelly (Coutinho) e Wanderson; Leandro e Henrique. Técnico - Argel Fucks.

MOGI MIRIM - Reynaldo; Edson Ratinho, Álvaro (Fábio Sanches), Mirita e Leonardo; Elanardo (Everton Sena), Everton Heleno (Magrão), Olberdan e Vitinho; Fernando Baiano e Serginho. Técnico - Airton Silva.

GOLS - Leandro, aos 16 minutos do primeiro tempo; Wanderson, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

CARTÕES AMARELOS - Wanderson, Wagner, Tony e Gledson (Portuguesa); Elanardo (Mogi Mirim).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).