Portuguesa ganha do Vila Nova e deixa a lanterna da Série B

A Portuguesa saiu da lanterna da Série B na noite desta terça-feira, ao derrotar o Vila Nova por 2 a 1, em pleno Estádio Serra Dourada, em Goiânia, na abertura da 19ª rodada do campeonato. Para isso, contou com um gol já aos 47 minutos do segundo tempo, marcado por Gabriel Xavier, que também tinha aberto o placar um pouco antes - Gustavo fez para os donos da casa.

Ao ganhar o confronto entre os dois piores do campeonato, a Portuguesa deixa a lanterna justamente para o Vila Nova, que ficou estacionado nos 14 pontos, frustrando seus torcedores no Serra Dourada. A Lusa, por sua vez, acabou com a série de oito jogos sem vitória - ganhou, inclusive, a primeira sob o comando do técnico Silas Pereira - e chegou aos 17 pontos.

Apesar de brigar contra o rebaixamento, o Vila Nova tem o apoio total de seus torcedores, que compareceram em bom número ao Serra Dourada nesta terça-feira e apoiaram o time. No primeiro tempo, porém, a torcida viu um jogo amarrado, sem chances reais de gol para ambos os lados.

A Lusa voltou melhor para o segundo tempo, com a intenção de quebrar a sequência de oito jogos sem vitória. Assim, abriu o placar logo ao seis minutos. Alemão iniciou o contra-ataque e rolou para Gabriel Xavier, que bateu com categoria e acertou o ângulo de Cléber Alves.

Após o gol, a torcida do Vila Nova reagiu, empurrando o time para buscar o empate. Assim, Júnior Xuxa arriscou em duas oportunidades, mas a bola foi para fora em ambas. De tanto insistir, os donos da casa deixaram tudo igual aos 33 minutos. Paulinho cobrou falta na cabeça de Gustavo, que subiu alto e cabeceou para o fundo das redes.

Quando a partida encaminhava para o final, a Lusa marcou o gol da vitória. Aos 47 minutos, Gustavo tentou o recuo e Jeferson foi tirar, mas deixou nos pés de Gabriel Xavier, que só tocou para dentro, dando números finais ao confronto.

Na próxima rodada da Série B, a Portuguesa enfrenta o Joinville na terça-feira, no Canindé, em São Paulo, enquanto o Vila Nova joga apenas no sábado seguinte, contra o Luverdense, no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).

FICHA TÉCNICA:

VILA NOVA 1 X 2 PORTUGUESA

VILA NOVA - Cléber Alves; Léo Rodrigues, Gustavo, Alisson e Christiano (Mateus Anderson); Jeferson, Radamés, Felipe Macena, Júnior Xuxa e Paulinho; Jheimy. Técnico: Márcio Azevedo.

PORTUGUESA - Rafael Santos; Régis Souza, Brinner, Luciano Castán e Jean Mota; Jocinei, Bruno Piñatares, Allan Dias (Marcos Assunção) e Gabriel Xavier; Djalma (Serginho) e Alemão (Aldave). Técnico: Silas Pereira.

GOLS - Gabriel Xavier, aos seis e aos 47, e Gustavo, aos 33 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Manoel Nunes Lopo Garrido (BA).

CARTÕES AMARELOS - Djalma (Portuguesa).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).