Portuguesa ganha novo ânimo após vitória sobre Inter A vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, domingo, em Novo Hamburgo (RS), renovou os ânimos no elenco da Portuguesa. Para o meia Souza, um dos mais experientes do grupo, pode ter sido um "divisor de águas" para a Lusa no Brasileirão - na luta contra o rebaixamento, o time está agora em 14º lugar, com 28 pontos somados.