Portuguesa garante estar pronta para maratona longe de casa na Série A2

Mesmo em processo de reformulação dentro e fora de campo, a Portuguesa está preparada para enfrentar uma maratona de jogos. Depois da estreia positiva diante do Barretos - vitória por 1 a 0 definida nos acréscimos do segundo tempo, no último domingo, no Canindé -, o time fará três jogos fora em apenas uma semana pelo Campeonato Paulista da Série A2, a segunda divisão estadual.

Nesta quarta-feira, visitará o Batatais, às 16 horas, em Bebedouro - O time não poderá mandar o jogo em sua casa por estar suspenso e a partida será fora de seus domínios. Depois, sábado, enfrentará o Velo Clube, em Rio Claro. Já no dia 7, duelará com o Água Santa, em Diadema, em jogo antecipado da quinta rodada, por causa da sua participação na Copa do Brasil.

"Em menos de uma semana teremos três jogos fora de casa e com viagens. Já sabíamos disso e nos planejamos para que os atletas se recuperem adequadamente para enfrentar essa maratona", falou o técnico Tuca Guimarães.

Nesta segunda-feira, o elenco voltou aos trabalhos no Centro de Treinamentos do Parque Ecológico. No período da tarde, os jogadores que atuaram na partida do fim de semana fizeram um trabalho regenerativo e de recuperação. A meta do treinador é manter uma regularidade nos jogos fora de casa.