Portuguesa garante permanência do volante Guilherme O bom futebol apresentado por Guilherme na vitória sobre o São Paulo, por 1 a 0, no último final de semana, fez o volante retornar à pauta do Corinthians, prestes a perder Paulinho para o futebol italiano. No entanto, a diretoria da Portuguesa garantiu a permanência do jogador para a sequência do Campeonato Brasileiro.