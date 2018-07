Portuguesa garante vaga na 2ª fase da Copa Paulista após empate com o São Caetano

De olho no título da Copa Paulista para ter um calendário cheio em 2018, a Portuguesa garantiu a sua vaga na segunda fase ao empatar por 1 a 1 com o São Caetano, neste sábado, em São Caetano do Sul (SP), pela 12.ª rodada. O time paulistano atingiu os 24 pontos, mantendo a liderança do Grupo 3, ficando um na frente do próprio rival do ABC.

Como era esperado, o jogo no estádio Anacleto Campanella foi bastante equilibrado. Os dois gols saíram no primeiro tempo. Ermírio abriu o placar para os mandantes aos 13 minutos, mas Guilherme Queiroz empatou, de cabeça, aos 39.

O resultado foi o suficiente para dar a vaga antecipada à Portuguesa e também deixou o São Caetano bem perto da segunda fase da Copa Paulista. Só não avançará caso ocorra um desastre: perder seus dois jogos e os concorrentes diretos vencerem todos.

Outro time que também chegou à segunda fase foi o Desportivo Brasil, que nem precisou entrar em campo pelo Grupo 2. Estes dois times se juntam aos três já garantidos antes da rodada: Internacional (Limeira), Ferroviária e XV de Piracicaba.

O Desportivo Brasil tem 17 pontos na vice-liderança e contou com tropeços de seus adversários. A derrota do São Paulo, por 3 a 0, para a Internacional, na capital paulista, além do revés do Atibaia por 2 a 1 para o Taboão da Serra e da derrota, em casa, do Rio Branco para o Audax por 3 a 1.

OUTROS JOGOS

Ainda pelo Grupo 3, o Água Santa reassumiu a terceira posição, com 19 pontos, ao vencer por 2 a 1 o Taubaté, em Diadema (SP). O time do Vale do Paraíba continua com nove pontos, em sétimo e já eliminado.

O Santos ficou em quarto lugar, com 18 pontos, ao empatar no estádio da Vila Belmiro por 1 a 1 com o Nacional, em quinto com 17. Na Rua Javari, o Juventus goleou a Portuguesa Santista, por 4 a 1, e se manteve vivo na briga por vaga, com 14 pontos em sexto. A equipe da Baixada Santista é lanterna com apenas quatro pontos.

Em Bauru (SP), no estádio Alfredo de Castilho, o Noroeste venceu por 1 a 0 a classificada Ferroviária, com 21 pontos. Com isso, o time bauruense atingiu os 12 e continua na briga por uma vaga na segunda fase.