Portuguesa goleia o Cuiabá por 4 a 0 na Copa do Brasil e espanta a crise

SÃO PAULO - A Portuguesa afastou a crise e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil, mas a classificação não foi tão fácil quanto parece demonstrar o placar do jogo. Nesta quarta-feira, a Lusa goleou o Cuiabá (MT) por 4 a 0, no Canindé, com os três últimos gols marcados a partir dos 39 minutos do segundo tempo. Com a vitória, garantiu vaga para enfrentar agora o Juventude.

A partida no Canindé começou com uma hora de atraso devido à falta de energia elétrica na zona norte de São Paulo. Às 19h30, horário previsto para o início do jogo, os refletores do estádio ainda não haviam sido ligados e a Eletropaulo, empresa responsável por distribuir energia elétrica, procurava resolver o problema, o que só aconteceu muito tempo depois.

Com a volta da energia elétrica, o primeiro tempo foi bastante movimentado. E os dois times foram criando boas chances. A Portuguesa exigiu duas boas defesas de Gatti, além de Ricardo Jesus ter acertado a trave. Mesmo fora de casa, o Cuiabá também teve oportunidade de abrir o placar, principalmente com Leandro Cearense, que mandou por cima do gol.

Aos 45 minutos, Ivan fez grande jogada individual pela esquerda e cruzou na cabeça de Diego Souza. A bola tocou na trave e entrou, fazendo 1 a 0 para a Portuguesa.

No segundo tempo, a Portuguesa voltou melhor que o adversário e teve a oportunidade de ampliar com Luís Ricardo, que mandou uma bola na trave. Depois, o Cuiabá passou a se soltar, buscando o gol de empate, mas sem sucesso. Em um contra-ataque, a Lusa ampliou. Ananias recebeu passe dentro da área e bateu sem chances para Gatti aos 39 minutos.

Dois minutos depois, Danilo aproveitou cruzamento de Ivan e cabeceou para as redes, marcando o terceiro gol dos donos da casa. A goleada foi fechada aos 43, quando Danilo, novamente de cabeça, balançou as redes de Gatti e definiu a vitória da Lusa.

FICHA TÉCNICA:

PORTUGUESA 4 X 0 CUIABÁ

PORTUGUESA - Rodrigo Calaça; Luís Ricardo, Leandro Silva, Rogério e Ivan; Léo Silva, Guilherme, Henrique (Jean Mota) e Diego Souza (Boquita); Ananias e Ricardo Jesus (Danilo). Técnico - Jorginho.

CUIABÁ - Gatti; Niel, Fernando Lombardi, Marcelo Ramos e Natanael; Cesar Romero, Bogé, Jean (Daniel) e Fredson (Renan); Fernando e Leandro Cearense (Eraldo). Técnico - Ary Marques.

GOLS - Diego Souza, aos 45 minutos do primeiro tempo; Ananias, aos 39, Danilo, aos 41 e aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Batista Raposo (DF).

CARTÕES AMARELOS - Fredson, Ivan, Rogério e Ananias.

RENDA - R$ 18.890,00.

PÚBLICO - 987 pagantes.

LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo.