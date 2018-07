Portuguesa inicia preparação para tentar evitar o maior vexame de sua história

Após vencer o Guaratinguetá por 3 a 1, no domingo passado, a Portuguesa manteve a chance de permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro, mas chega na última rodada da primeira fase sem depender apenas de suas forças. O elenco se reapresentou nesta terça-feira para iniciar a preparação para tentar evitar o maior vexame da história do clube.

Na vice-lanterna do Grupo B com 14 pontos, a Portuguesa vai enfrentar o Tombense, às 16 horas deste domingo, em Minas Gerais. Para não cair, precisa vencer e torcer para que o Macaé - oitavo colocado com 15 - seja derrotado pelo Botafogo-SP, no interior do Rio de Janeiro. Ainda existe a possibilidade de se salvar com um empate, dependendo do saldo final após as partidas.

Para o técnico Márcio Ribeiro, se o rebaixamento vier neste final de semana será um fato histórico para o futebol brasileiro. "A Portuguesa é um time de muita expressão. Uma queda para a Série D vai entrar para história, de maneira negativa, claro. A realidade é essa e vamos enfrentá-la para evitar esse episódio que pode comprometer nos próximos anos", afirmou.

Para o jogo contra o Tombense, o treinador não vai contar com o lateral-esquerdo Denner e o zagueiro Marcelo. Ambos vão cumprir suspensão por terem sido advertidos pelo terceiro cartão amarelo. Em compensação, o zagueiro Mateus retorna após suspensão e deve ter vaga garantida.