Portuguesa joga focada para derrubar tabu contra Bahia

SÃO PAULO - Enquanto a maioria dos adversários encara uma maratona de jogos, a Portuguesa optou por poupar seus titulares na Copa Sul-Americana e usou as últimas duas semanas para acertar o seu time. É justamente apostando neste período focado nos treinos que o técnico Guto Ferreira espera acabar com o jejum de vitórias contra o Bahia, neste sábado, às 18h30, no estádio do Canindé, em São Paulo, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nos últimos oito confrontos entre os dois times, o Bahia venceu cinco e empatou três. Somente nas duas últimas semanas os clubes se enfrentaram duas vezes pela Sul-Americana, com vitória baiana, por 2 a 1, em São Paulo, e empate sem gols na Arena Fonte Nova, na última quarta-feira. A última vez que a Portuguesa venceu foi em 2009, quando goleou por 4 a 1, no estádio de Pituaçu, em Salvador, pela Série B.

Além do tabu incômodo, a Portuguesa luta para tentar deixar a zona de rebaixamento. Após a derrota para o Atlético Mineiro por 2 a 1, na rodada passada, em Minas Gerais, o time caiu para a penúltima colocação, com 13 pontos. Já são quatro pontos a menos que o Criciúma, o primeiro fora da zona da degola.

O meia Moisés concordou com a decisão de Guto Ferreira de poupar os principais jogadores no torneio continental. Mesmo que tenha custado a vaga para a fase internacional da competição. "Foram duas semanas muito importantes para os treinos. Então temos que tirar proveito disso", afirmou.

Para a partida, Guto Ferreira estuda fazer uma modificação em relação ao time que vinha atuando. O treinador pode abandonar o esquema com dois atacantes para voltar a atuar apenas com Diogo no ataque. Se isso ocorrer, o meia argentino Cañete ganhará a vaga de Gilberto. "Isso não quer dizer que vamos ficar lá atrás. Quando tivermos a posse da bola, tanto o Cãnete como o Souza vão poder encostar no Diogo para criar alternativas de finalização", justificou.