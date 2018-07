Portuguesa joga no Rio para sair da zona de descenso

A Portuguesa está com 22 pontos, apenas um atrás do Fluminense, o primeiro time fora da zona de rebaixamento do campeonato. Assim, o confronto deste sábado é decisivo para os dois lados, o que só aumenta a dificuldade para a Lusa no Maracanã.

"O Fluminense é o atual campeão brasileiro e manteve boa parte da equipe que conquistou o título. Temos de manter nossa postura e acreditar que podemos ir lá e somar ponto. Será um jogo de muita intensidade e brigado. A qualidade do Fluminense é indiscutível", comentou o técnico Guto Ferreira.

Após a vitória em casa sobre o Vasco, por 3 a 0, na última quarta-feira, a Lusa completou três vitórias seguidas dentro do Canindé - antes, fez 4 a 2 no Bahia e 2 a 1 na Ponte Preta. "Estes resultados positivos reforçam o moral do grupo", avaliou Guto Ferreira.

Para o jogo deste sábado, considerado uma decisão na Portuguesa, Guto Ferreira não terá o meia Moisés, que foi substituído ainda no primeiro tempo da vitória sobre o Vasco por causa de lesão muscular. Em compensação, ele terá o retorno do zagueiro Valdomiro e do volante Bruninho, que cumpriram suspensão.