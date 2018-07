Portuguesa leva 7 a 0 do Comercial na Série A-2 do Campeonato Paulista

RIBEIRÃO PRETO - Havia a expectativa de que a Portuguesa pudesse dar um largo passo, neste sábado, rumo à elite estadual em 2014. Mas tudo deu errado. Foi um verdadeiro desastre. Numa noite infeliz, a Lusa acabou goleada pelo Comercial, por 7 a 0, no Estádio Palma Travassos, pela terceira rodada do quadrangular final. Os dois times, agora, estão com seis pontos no Grupo 3.

Mas pelo saldo de gols, 7 a -5, a liderança é do Comercial. Em seguida aparece o Capivariano, com quatro, e o Catanduvense, com um ponto. Pela manhã, em Capivari, houve empate por 2 a 2, entre Capivariano e Catanduvense. A quarta rodada será disputada só no outro domingo, dia 21. A Lusa vai receber o Comercial no Canindé, enquanto o Catanduvense vai pegar o Capivariano, em Catanduva.

QUATRO GOLS NO COMEÇO - O Comercial entrou em campo num ritmo alucinado diante de uma Portuguesa lenta, desligada. Com isso, o time da casa abriu 4 a 0 ainda no primeiro tempo, com gols de Acleisson, aos 14, Macena, de cabeça, aos 20, e aos 32 minutos; e Leandro Oliveira, aos 40.

Na etapa final, a Portuguesa não se encontrou em campo. E sofreu mais três gols, marcados por Leandro Oliveira, de voleio, aos 6, Macena, aos 17 e Paulo Ricardo, aos 39 minutos. "Não deu certo, precisamos apagar este jogo de nossas memórias", lamentou o técnico Péricles Chamusca, da Lusa, ao final do jogo.

Para o Comercial esta foi a segunda goleada por 7 a 0 na temporada. Na 19.ª rodada da fase de classificação, este foi o placar conquistado diante do Juventus, outro time da capital. "Nós jogamos para vencer, mas não esperávamos tantos gols", admitiu Luis Carlos Martins, técnico do time de Ribeirão Preto.