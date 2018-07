Portuguesa leva gol do São Caetano no fim e perde a primeira na Copa Paulista

Na esperança de ser campeã e de garantir uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D de 2018, a Portuguesa continua levando a sério a disputa da Copa Paulista. Neste domingo, no estádio do Canindé, em São Paulo, porém, acabou perdendo para o São Caetano por 3 a 2, em jogo válido pela quinta rodada.

Apesar da primeira derrota em cinco jogos, a Portuguesa lidera o Grupo 3 com 10 pontos, seguido pelo São Caetano, com nove. A zona de classificação é completada por Nacional e Água Santa, ambos com oito pontos.

O jogo foi bastante movimentado e com alternativas. E ficou paralisado por 15 minutos no primeiro tempo devido a um choque de cabeça do zagueiro Rodolfo, da Portuguesa, que precisou ser levado a um hospital para exames. Não foi constatado nada grave, mas a ambulância demorou 15 minutos para voltar ao estádio do Canindé, atrasando o reinício do duelo.

O São Caetano abriu o placar com Ferreira, de cabeça, aos 13 minutos, mas o meia Marcelinho Paraíba empatou, de falta, aos 26. O segundo tempo foi equilibrado e a Portuguesa ficou na frente aos 29, com outro gol de Marcelinho Paraíba. Na base da pressão, o time do ABC buscou o empate com Ermínio, aos 40, e depois a vitória, de novo com Ermínio, em cobrança de pênalti, aos 45.

Os dois times só voltam a campo no dia 6 de agosto. A Portuguesa recebe o Água Santa, novamente no estádio do Canindé, enquanto que o São Caetano vai até a Rua Javari, em São Paulo, para enfrentar o Juventus.