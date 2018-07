Portuguesa leva seus dirigentes para o vestiário para lavagem de roupa suja

SÃO PAULO - O clima na Portuguesa não é dos melhores. Sem vencer há seis jogos, o time precisa abrir os olhos para escapar o quanto antes da ameaça do rebaixamento no Paulistão. Insatisfeita com a derrota de virada para o Oeste, por 3 a 2, domingo, a diretoria se reuniu com elenco e comissão técnica nesta segunda-feira. A bronca foi geral.

Segundoo diretor de futebol Carlos Lourenço, o encontro serviu para colocar a "casa em ordem" e entender a queda de produção da equipe em Itápolis, quando abriu 2 a 0 no marcador e permitiu a virada. Os torcedores também estão cobrando mais empenho dos jogadores.

O dirigente descartou novas dispensas no elenco, pelo menos enquanto a Lusa garantir sua permanência na Série A-1 do Estadual. Há algumas semanas, os atacantes Wilson Júnior e Rafael Oliveira tiveram seus contratos rescindidos. Jorginho trabalha para a volta por cima no Paulistão. Sábado, o time do Canindé recebe o lanterna Comercial. A Portuguesa ocupa a 14ª posição, com 14 pontos.