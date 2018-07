Portuguesa leva virada do América-RN no Canindé A Portuguesa foi surpreendida pelo ameaçado América-RN neste sábado, no Estádio Canindé. Depois de abrir 1 a 0 no placar, o time da casa sofreu a virada em apenas seis minutos no segundo tempo, pela 31.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.