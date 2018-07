Portuguesa leva virada do América-RN nos acréscimos e Argel é demitido

SÃO PAULO - Como já aconteceu em outros jogos, o time da Portuguesa cansou no final e segue sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo longe de mostrar um belo futebol, o time paulista ganhava do América-RN, por 1 a 0, neste sábado à tarde, no Estádio do Canindé, pela quinta rodada. Mas sofreu o empate aos 44 minutos e a virada aos 48 minutos da etapa final. O resultado causou a demissão do técnico Argel Fucks.

Com somente dois pontos, a Lusa segue na penúltima posição. Enquanto isso, o time potiguar soma sete pontos, em sexto lugar. "Estamos ainda montando o time. Por isso é natural termos estas dificuldades na parte física", explicou o técnico Argel Fucks, que comandou a Lusa das arquibancadas por conta de uma suspensão de quatro jgoos.

O JOGO

O primeiro tempo foi sonolento. O América pouco atacava e a Portuguesa não mostrava qualidade no ataque. Na etapa final, a Lusa pressionou o adversário no começo e teve êxito. Aos quatro minutos, Caio Mancha matou a bola no peito na pequena área e chutou forte. Fernando Henrique salvou com os pés. Mas no minuto seguinte o América-RN não teve a mesma sorte. Caio Mancha errou o chute e a bola sobrou para o chute de perna esquerda de Allan Dias: 1 a 0, aos 5 minutos.

Atrás no placar, o visitante teve que sair para o ataque, mas não chegou com perigo ao gol defendido por Tom. A Lusa ficou à espera de algum contra-ataque para ampliar. Também não conseguiu. Mas cansou, com vários jogadores praticamente andando em campo.

Assim, o castigo veio no final. Aos 44 minutos, numa virada rápida de jogo, a bola ficou no lado esquerdo para a conclusão de Daniel Costa, que fez 1 a 1. O América-RN continuou em cima. Aos 47 minutos, o goleiro Tom salvou a Lusa num chute forte de Max. Na cobrança de escanteio, após dois desvios, a bola sobrou para Rodrigo Pimpão. Ele se esticou e empurrou a bola para as redes, definindo o triunfo do time potiguar.

Na terça-feira acontece a sexta rodada completa da Série B. A Portuguesa pegará o Náutico, em Recife, às 21h50, mesmo horário em que o América-RN vai receber o Ceará.

FICHA TÉCNICA:

PORTUGUESA 1 X 2 AMÉRICA-RN

PORTUGUESA - Tom; Arnaldo, Wagner (Gustavo Tabalipa), Luciano Castan e Eduardo; Coutinho, Rudnei, Gabriel Xavier (Rondinelly) e Allan Dias; Caio Mancha e Laércio (Serginho). Técnico: Galeguinho.

AMÉRICA-RN - Fernando Henrique; Marcelinho, Adalberto, Roberto Dias e Wanderson; Dener (Daniel Costa), Jean Cléber, Fabinho e Arthur Maia (Adriano Pardal); Isac (Max) e Rodrigo Pimpão. Técnico: Oliveira Canindé.

GOL - Allan Dias, aos 5, Daniel Costa, aos 44 e Rodrigo Pimpão aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner Reway (MT).

CARTÕES AMARELOS - Coutinho, Eduardo e Arnaldo (Portuguesa). Roberto Dias e Wanderson (América).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).