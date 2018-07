Portuguesa leva virada do Náutico e continua na degola da Série B

RECIFE - A Portuguesa segue o seu calvário e deu mais um passo rumo ao rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B nesta terça-feira. Apesar de ter saído na frente do placar, o time paulista levou a virada e perdeu para o Náutico por 2 a 1, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (região metropolitana do Recife), pela sexta rodada.

Com oito pontos, o Náutico se distanciou da zona de rebaixamento e subiu para a sétima colocação, não perdendo de vista os líderes. A partida desta terça marcou a estreia de Sidney Moraes no comando pernambucano. Por outro lado, a Portuguesa, que ainda não definiu o substituto de Argel Fucks - Gerson Sodré comandou interinamente -, continua sem vencer e, com dois pontos, amarga a penúltima colocação.

Em saída errada do Náutico, o time paulista abriu o placar logo aos sete minutos. Após recuo de Flávio, Rudnei se antecipou ao goleiro Alessandro, mas acabou sendo calçado dentro da área. O árbitro não vacilou em marcar pênalti, convertido com categoria por Romão.

A torcida não poupou o time pernambucano, que assustou apenas em finalização de Elicarlos. Gledson se esticou todo e garantiu a vitória parcial.

O Náutico voltou totalmente mudado para o segundo tempo. Não só devido às três alterações feitas por Sidney Moraes, mas também pela postura ofensiva demonstrada. Aos 12 minutos, Vinícius cobrou escanteio e Willian Alves cabeceou para o gol, deixando tudo igual. A Portuguesa não conseguia chegar com perigo e era totalmente dominada, tanto que a virada poderia acontecer a qualquer momento.

E ela saiu aos 42 minutos. Rodrigo Careca aproveitou falha de Gledson, passou pelo goleiro e cruzou. Com o gol aberto, Vinícius apenas completou de cabeça.

Os dois times voltam a campo neste sábado, pela sétima rodada. O Náutico enfrenta o Paraná, às 21 horas, em Curitiba. Em São Paulo, a Portuguesa recebe o Atlético Goianiense, às 16h20, no estádio do Canindé.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 2 x 1 PORTUGUESA

NÁUTICO - Alessandro; Rafael Cruz, Leonardo Luiz, Flávio (Willian Alves) e Raí; Dê, Elicarlos, Yuri (Paulo Júnior) e Vinícius; Leleu e Marcelinho (Rodrigo Careca). Técnico: Sidney Moraes.

PORTUGUESA - Gledson; Arnaldo, Wagner, Luciano Castán e Eduardo; Renan, Rudnei, Gabriel Xavier (Régis) e Allan Dias (Maicon); Romão (Caion) e Serginho. Técnico: Gerson Sodré (interino).

GOLS - Romão (pênalti), aos 7 minutos do primeiro tempo; Willian Alves, aos 12, e Vinícius, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alessandro e Marcelinho (Náutico); Gledson e Eduardo (Portuguesa).

ÁRBITRO - Claudio Francisco Lima e Silva (SE).

RENDA - R$ 70.525,00.

PÚBLICO - 3.054 pagantes.

LOCAL - Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).