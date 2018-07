Portuguesa libera Glauber e acerta com Everton Luiz Fora dos planos do técnico Jorginho, o volante Glauber não teve seu contrato renovado pela diretoria da Portuguesa e está livre para negociar com outros clubes visando a sequência da temporada. Além de anunciar a dispensa do volante, a Portuguesa confirmou nesta quinta-feira o acerto com o zagueiro Everton Luiz, que estava no Náutico.