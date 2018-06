Portuguesa marca no fim e empata com o Taubaté, mas segue na zona de rebaixamento

O domingo foi de emoção na Série A-2 do Campeonato Paulista. Jogando no Canindé, a Portuguesa contou com um bom chute de Raul aos 50 minutos do segundo tempo para empatar com o Taubaté por 1 a 1, em duelo válido pela décima rodada.

Ainda assim, o resultado mantém o time na zona de rebaixamento. Está com apenas oito pontos, empatado com o Audax, mas atrás no número de vitórias. O lanterna ainda é o Água Santa, com sete. Já o Taubaté aparece com 12 pontos e briga pelas posições intermediárias.

Kleiton Domingues abriu o placar para o Taubaté aos 39 minutos, em um vacilo da marcação adversária. O time ainda poderia ter ampliado com Bruno Ré no segundo tempo, mas o árbitro errou ao marcar uma falta do atleta. A Portuguesa, então, empatou aos 50 minutos em um belo chute de Raul, de fora da grande área. Ainda deu tempo para Diogo Borges ser expulso aos 51.

Também em São Paulo, o Nacional venceu o clássico local contra o Juventus no estádio Conde Rodolfo Crespi, a Rua Javari, por 1 a 0. A equipe, assim, completou quatro jogos sem perder e aparece com 17 pontos, na quinta posição e brigando pelo G4.

CONFIRA OS JOGOS DESTE DOMINGO:

10 horas

Portuguesa 1 x 1 Taubaté

Juventus 0 x 1 Nacional

17 horas

Guarani x Rio Claro