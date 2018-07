Portuguesa marca no fim e vence Barretos na estreia na Série A2

Com gol de Bruno aos 48 minutos do segundo tempo, a Portuguesa estreou no Campeonato Paulista da Série A2 com vitória por 1 a 0 em cima do Barretos, em partida realizada na manhã deste domingo, no Estádio do Canindé, iniciando a trajetória para voltar ao cenário nacional com o pé direito.

Com um elenco com jogadores jovens, a Portuguesa fez frente ao experiente time do Barretos, que conta com jogadores como Samuel e Danilo Sacramento, vice-campeão paulista com o Guarani em 2012.

O primeiro tempo foi equilibrado com poucas chances de gols para ambos os lados. A Lusa teve um pouco mais de volume de jogo, mas abusou das bolas alçadas na área, enquanto seu adversário jogou no contra-ataque, porém, não conseguiu surpreender.

No segundo tempo, o Barretos voltou melhor e esboçou uma reação para cima da Portuguesa. A partida foi ganhar em termos de emoção apenas nos minutos finais. Nos últimos cinco minutos, não existia mais esquema tático: as duas equipes se atiraram ao ataque em busca da vitória. Até que aos 48 minutos, Bruno recebeu cruzamento dentro da área e desviou de cabeça para dar a vitória ao time da casa.

Na próxima rodada, a Portuguesa enfrenta o Batatais, na quarta-feira, às 16h, no Estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro, porque o mandante cumpre suspensão. No mesmo dia, às 20h, o Barretos recebe o União Barbarense, no estádio Fortaleza.