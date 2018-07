Portuguesa mira contratação de corintiano Vitor Junior

SÃO PAULO - Fora da lista do Corinthians na Copa Libertadores, o meia Vitor Júnior começou a despertar interesse de outros times do Campeonato Paulista. Quem lidera a lista é a Portuguesa, que deve ser reunir com a diretoria alvinegra ainda nesta semana para acertar a chegada do meio-campista.

"Existe um interesse sim, estávamos esperando passar esse eleição do Corinthians para nos reunirmos. Isso deve acontecer ainda essa semana. Vamos tentar definir isso o mais rápido possível", afirmou o diretor de futebol da Lusa, Carlos Lourenço.

O time de Jorginho segue buscando um maestro para o meio-campo para o lugar de Marco Antônio, que se transferiu para o Grêmio. Marquinhos, do Grêmio, Souza, do Fluminense, e Zé Roberto, jogador formado no Canindé, foram procurados, sem sucesso.

Revelado pelo Inter, Vitor Júnior passou por equipes como Santos e Sport. Na temporada passada, se destacou atuando pelo Atlético-GO. No Corinthians, o jogador de 25 anos esteve no banco e entrou contra Linense, Ituano e Bragantino.