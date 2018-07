Portuguesa não chega a acordo e deve ficar sem dupla do Audax

Com o elenco quase fechado para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2, a Portuguesa pode ter que voltar ao mercado por causa de duas contratações que pareciam certas, mas não se concretizaram. Isso porque o lateral-direito Bruno Lima e o zagueiro Maurício, ambos pertencentes ao grupo Audax, não devem mais ser contratados.

A contratação da dupla estava encaminhadas, mas as negociações travaram por questões financeiras. As duas partes não conseguiram chegar a um acordo em relação aos valores dos salários dos atletas.

Maurício tem 22 anos e estava emprestado ao Oeste, time que disputou a Série B e tinha uma parceria com o time de Osasco até o fim do ano passado. Bruno Lima, 21 anos, disputou a Série D pelo Audax, mas também já passou pelo Grêmio Osasco e pelo ex-parceiro Oeste.

No início desta semana, a Portuguesa acertou a contratação do experiente volante Sandro Silva, que estava no Oeste, e do meia argentino Mateo Bustos, do Rampla Juniors, do Uruguai. Nos próximos dias, a diretoria ainda espera anunciar o goleiro Ricardo Berna, que está sem clube após rescindir com o Fortaleza.