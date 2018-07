Portuguesa negocia com André Lima e Zé Eduardo

A diretoria abriu negociações para contratar os jogadores. Ambos estão insatisfeitos em seus clubes e demonstraram interesse em voltar ao Brasil. O principal entrave, no entanto, foram os valores pedidos por eles. Sendo assim, a Portuguesa trabalha para tentar baixar as pedidas.

André Lima joga atualmente no Beijing Guoan, da China, mas não se adaptou ao futebol asiático e quer voltar ao Brasil. O atacante também negocia com o Vitória, por isso a diretoria da Portuguesa começou a conversar com Zé Love, que está afastado do Genoa, da Itália.

Ano passado, o atacante tentou forçar uma negociação com o Vasco e acabou colocado para treinar separadamente assim que retornou de empréstimo do Siena. Zé Love chegou a estar na mira do Milan, mas recusou passar por um período de testes e voltou ao Genoa, onde não repetiu as boas atuações dos tempos de Santos.

Atualmente, o técnico Edson Pimenta tem três jogadores com característica de homens de área. São eles Romão, artilheiro da Série A2 do Campeonato Paulista com o Capivariano, Matheus, da base, e Bruno Moraes, recém-contratado junto ao Taubaté. Nenhum, porém, parece ser o homem ideal para jogar ao lado de Diogo.