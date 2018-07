Portuguesa negocia goleiro Juninho com o ABC-RN

Revelado nas categorias de base do Vitória, Juninho acabou se transferindo para a Portuguesa no começo do ano. Mas ficou apenas como opção no banco de reservas, pois perdeu a vaga de titular para Weverton.

Sem muito espaço, acertou a sua saída do clube paulista e será apresentado oficialmente na próxima quinta-feira no time potiguar. Antes de Juninho, a Lusa já havia confirmado a transferência do lateral-direito Paulo Sérgio para o Americana, que também está na Série B.

Enquanto isso, o elenco foi submetido a mais uma forte bateria de avaliações, comandadas pelos preparadores Omar Feitosa e Renê Carlos. "Estamos realizando praticamente uma nova pré-temporada. Como chegamos aqui no meio do Campeonato Paulista, além de alguns reforços terem sido contratados recentemente, é como se a temporada começasse agora", declarou Feitosa.

A Portuguesa estreia na Série B diante do Náutico, no próximo dia 21, às 16h20, no Estádio do Canindé, em São Paulo.