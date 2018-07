Portuguesa negocia para manter volante Zé Antônio A diretoria da Portuguesa já começou a negociar a permanência de alguns jogadores do elenco atual para a próxima temporada. Uma das prioridades é a renovação de contrato com o volante Zé Antônio, que está emprestado pelo Botafogo de Ribeirão Preto - o vínculo atual se encerra no final deste ano.