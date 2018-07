Portuguesa oferece caravana, churrasco e cerveja para 'decisão'

Com o estádio do Canindé interditado por conta de falta de segurança, a Portuguesa fará seu 'jogo da vida' no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, neste sábado, contra o Red Bull Brasil. O jogo é considerado decisivo para a equipe paulistana contra a degola no Paulistão porque, na última rodada, encara o São Paulo.

Por isso, a diretoria e a torcida organizada Leões da Fabulosa resolveram promover uma ação coletiva para atrair os torcedores a Bragança Paulista. O 'pacote' oferecido a quem for apoiar a Portuguesa conta com ônibus, cerveja e churrasco 'por conta da casa' e ingressos a R$ 5. Para os sócios-torcedores, a entrada será gratuita. O único requisito para participar é o de estar vestindo uma camisa da equipe ou da própria torcida organizada.

A Portuguesa, que disputará a Série C do Campeonato Brasileiro neste ano e ainda corre sérios riscos de rebaixamento para a Série A-2 do Paulistão, conta com a ajuda de apoiadores para realizar a ação. Uma série de ônibus serão disponibilizados para transportar a torcida para o 'jogo da vida', mas os quatro primeiros a partirem serão gratuitos para quem chegar mais cedo. Uma pequena taxa será cobrada aos que embarcarem nos outros coletivos.

Na chegada a Bragança, será organizado um churrasco com cerveja à vontade para os torcedores, com tudo sendo bancado pela própria Portuguesa. Tudo para contar com o apoio vindo das arquibancadas na partida decisiva deste sábado. O ponto de encontro dos torcedores será na sede da torcida, localizada na Rua Pascoal Ranieri, 79, às 10h, com 30 minutos de tolerância.

O Marília, com dois pontos somados até agora, é o único time matematicamente rebaixado no Campeonato Paulista. A Portuguesa se encontra na 17ª posição geral, na zona de rebaixamento, com 13 pontos e apenas duas vitórias, acima apenas de Bragantino (7 pontos) e São Bernardo (12 pontos). Capivariano, Linense e Rio Claro, também com 13 pontos, são os outros candidatos às três vagas restantes na segunda divisão do futebol paulista em 2016.