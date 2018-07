Portuguesa oferece prêmio de R$ 500 mil por acesso na Série D do Brasileiro

A diretoria da Portuguesa deu ainda mais motivo para os jogadores conseguirem o acesso na Série D do Campeonato Brasileiro - a quarta divisão nacional. A direção clube da capital paulista fez um acordo para pagar R$ 500 mil aos jogadores caso o clube consiga retornar à Série C um ano após a sua queda.

Neste domingo, a Portuguesa entra em campo para enfrentar a Desportiva-ES, às 18 horas, em Cariacica (ES). A equipe precisa da vitória para se classificar no Grupo A13. Para o duelo deste final de semana, a diretoria prometeu uma premiação de R$ 100 mil pela vaga para ser distribuída para o elenco.

Com sete pontos, a Portuguesa é vice-líder da chave. Caso vença, chegará a 10 e, com isso, dificilmente ficará fora da próxima fase, já que, além do Villa Nova-MG, com oito pontos, precisar vencer o Bangu, com sete, no outro jogo do grupo, precisaria acontecer uma combinação improvável de resultados nos outros grupos. Isso deixaria a equipe paulista entre os dois piores segundos colocados, que serão eliminados.

A viagem da Portuguesa para Vitória, cidade de onde partirá para Cariacica, acontecerá neste sábado. A principal torcida organizada do clube, a Leões da Fabulosa, convocou os torcedores para comparecerem no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (SP), e mostrarem apoio aos jogadores.