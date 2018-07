Portuguesa pede desculpas à torcida após falhar no acesso

Mais de 17 mil torcedores aproveitaram diversas promoções e lotaram o Canindé no sábado à noite para apoiar a Portuguesa na tentativa de voltar à Série B do Brasileirão. O time lusitano, entretanto, levou dois gols em 13 minutos, voltou a perder do Vila Nova, por 2 a 1, e não conquistou o acesso na Série C. Após a campanha fracassada, o clube pediu desculpas à torcida.

"Obrigado, torcedor lusitano! Você acreditou, confiou e nos apoiou do início ao fim desta Série C do Campeonato Brasileiro. O clube lutou, honrou a camisa e buscou o acesso até o fim. A conquista, porém, não veio. E pedimos desculpas a toda a torcida", postou o perfil oficial da Portuguesa no Facebook.

Agradecendo o apoio de "toda a comunidade portuguesa que abraçou a nossa causa", a Portuguesa lembra que "nada substitui o acesso". Mas pondera: "Da mesma forma que não nos deixamos abater pelo rebaixamento, não perderemos a força de lutar e devolver a Portuguesa ao lugar que ela merece".

No texto, a diretoria fala em aproveitar a "a união, a força, a renovação e a confiança" apresentas na campanha para "resgatar a Portuguesa". O clube vive séria crise financeira e paralisou inclusive as atividades sociais, fechando as piscinas e alugando seu ginásio permanentemente para uma igreja evangélica.