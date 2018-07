Portuguesa pedirá para ser punida no Brasileirão de 2014

SÃO PAULO - A Portuguesa não preparou nenhuma surpresa nem tem uma carta na manga para apresentar nesta sexta no Pleno do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), durante o julgamento do recurso da ação que rebaixou o clube à Série B por conta da escalação irregular do atacante Héverton, na última rodada do Campeonato Brasileiro. A estratégia dos advogados da Lusa será insistir nos argumentos já expostos no julgamento em primeira instância, no último dia 16, e na defesa de 40 páginas entregue ao Tribunal na semana passada.

Mas já preparada para a manutenção da punição de perda de quatro pontos, a Portuguesa pedirá que a pena seja cumprida no próximo Brasileiro. Ou seja, que o time permaneça na Série A e comece o campeonato de 2014 com quatro pontos negativos. "Essa possibilidade está nas normas da Fifa, por isso entendemos que ela poderia ser aplicada neste caso", disse ao Estado o advogado da Portuguesa, Felipe Ezabella.

Outra estratégia da Lusa em caso de nova derrota será pedir a redução da pena de quatro para um ponto. "A Fifa também estabelece que é possível perder apenas os pontos conquistados e não os em disputa (Portuguesa e Grêmio empataram por 0 a 0)", afirma Ezabella. Assim, a Lusa, que terminou o campeonato na 12.ª colocação com 48 pontos, cairia para 15.º, com 47, e evitaria o rebaixamento, mantendo o Fluminense, que tem 46 pontos, na zona da degola.

DECISÃO FINAL

A Portuguesa estuda penas alternativas porque é muito raro uma decisão unânime de Comissão Disciplinar ser alterada pelo Pleno. No julgamento do último dia 16, a Lusa foi considerada culpada por cinco votos a zero. Hoje, o recurso será analisado por outros nove auditores, entre eles o presidente do Tribunal, Flávio Zveiter. Como parte interessada do processo, o Fluminense participará do julgamento. A decisão de hoje é final e não cabe recurso.