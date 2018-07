Portuguesa pega o Grêmio para deixar a zona da degola A Portuguesa vem de duas vitórias seguidas no estádio do Canindé pelo Campeonato Brasileiro - Ponte Preta, por 2 a 1, e Bahia, por 4 a 2 -, mas ainda não deixou a zona de rebaixamento, já que tem 19 pontos, em 17.° lugar. Por isso, na 19.ª rodada (a última do primeiro turno), contra o Grêmio, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, a equipe espera conseguir um bom resultado e torcer contra o Fluminense, que joga contra o Bahia, no Rio de Janeiro, para assim deixar a degola.