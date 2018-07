Portuguesa perde e Guarani empata na estreia na Série C

Como já tinha acontecido no sábado, quando três jogos abriram o Campeonato Brasileiro da Série C, o equilíbrio marcou o domingo, quando sete jogos fecharam a rodada inaugural. Foram quatro vitórias apertadas e três empates. As estreias dos paulistas não foram boas. Guaratinguetá e Guarani ficaram no empate por 1 a 1 no duelo estadual, enquanto a desentrosada Portuguesa perdeu para o Londrina, por 2 a 1, de virada, no norte do Paraná.

Os paulistas estão no Grupo B, liderado por Londrina e Tupi, com três pontos. Portuguesa e Tombense, que perderam, estão na lanterna com zero. Os demais times, ficaram todos com um ponto. Em Caxias do Sul (RS), o Caxias empatou com o Madureira, por 1 a 1.

TRÊS VITÓRIAS

Três times venceram pelo Grupo A, dois deles fora de casa. O Fortaleza, campeão cearense, foi até Juazeiro do Norte (CE) e venceu o Icasa, por 2 a 0, no duelo regional. Assim, o time lidera a chave com três pontos e dois gols de saldo. O Salgueiro, vice-campeão pernambucano foi até Campina Grande(PB) e ganhou do Botafogo, por 2 a 1, dentro do Estádio Amigão.

O único que venceu como mandante foi o Vila Nova que superou o Cuiabá, por 1 a 0, dentro do estádio Serra Dourada, em Goiânia. Mas é preciso considerar a maratona de jogos vivida pelo Cuiabá nas últimas duas semanas, quando conquistou a Copa Verde, em cima do Remo, e depois o título do Mato Grosso sobre o Operário. Além disso, no meio de semana, empatou com o Vasco, por 1 a 1, pela Copa do Brasil.

Em Marabá (PA), o Águia buscou o empate com o América-RN aos 43 minutos do segundo tempo, com o gol marcado por Flamel. Cada time ficou com um ponto na tabela. O empate foi lamentando, claro, pelo campeão potiguar, que segurava a vitória por 1 a 0.

O regulamento prevê que os times vão se enfrentar dentro de cada grupo em dois turnos, num total de 18 jogos. Ao final, os quatro melhores vão avançar à segunda fase e, posteriormente, brigar pelas quatro vagas de acesso à Série B. O Grupo A reúne os clubes das regiões Centro-oeste, Norte e Nordeste, enquanto o Grupo B é formado por clubes das regiões Sul e Sudeste do Brasil.

Confira os resultados da 1.ª rodada da Série C:

Sábado

Confiança-SE 1 x 1 ASA-AL

Tombense-MG 0 x 1 Tupi-MG

Brasil-RS 1 x 1 Juventude-RS

Domingo

Vila Nova-GO 1 x 0 Cuiabá-MT

Botafogo-PB 1 x 2 Salgueiro-PE

Guaratinguetá-SP 1 x 1 Guarani-SP

Londrina-PR 2 x 1 Portuguesa-SP

Caxias-RS 1 x 1 Madureira-RJ

Águia-PA 1 x 1 América-RN

Icasa-CE 0 x 2 Fortaleza-CE