Portuguesa perde e três clubes dividem vice-liderança da Série A-2

Mas quem vai mal neste início de competição é mesmo a Portuguesa. No José Maria de Campos Maia, o time do Canindé perdeu por 1 a 0 para o Mirassol, que chegou aos nove pontos e está na sexta posição. A Lusa soma apenas cinco pontos, em 12.º lugar, fora da zona de classificação.

O Velo Clube não conseguiu manter a única campanha com 100% de aproveitamento ao empatar com o Guarani por 1 a 1, no Benitão, mas continua na liderança isolada com 13 pontos. No entanto, o time de Rio Claro viu a diferença para Bragantino, Batatais e São Caetano cair para dois pontos. Os campineiros, que não vencem há duas partidas, estão com nove, em sétimo lugar.

Com a goleada sobre o lanterna Independente - um ponto - por 4 a 1, o Batatais chegou à vice-liderança por ter sete gols de saldo. O Bragantino assumiu o terceiro lugar ao vencer o Monte Azul 18.º, com dois -, por 2 a 0, em Bragança Paulista. Seu saldo é de seis gols. Já o São Caetano fez o dever de casa e bateu o Barretos - 10º, com sete -, por 1 a 0, no Anacleto Campanella. O time do ABC fica em quarto, com cinco gols de saldo.

OUTROS JOGOS

Quem perdeu a chance de assumir a liderança foi o Santo André, que perdeu para o Marília por 3 a 1, em pleno Bruno José Daniel, e caiu para o quinto lugar, com dez pontos. O adversário conseguiu a primeira vitória e deixou a zona de rebaixamento, chegando aos cinco pontos, em 13.º lugar.

Em Santa Bárbara D'Oeste, o União Barbarense venceu o Taubaté por 2 a 0, e assumiu o oitavo lugar, com sete pontos. O time do Vale do Paraíba, que não ganha desde a primeira rodada, é o 11.º colocado, com os mesmos cinco pontos da Portuguesa, que figura no 12.º lugar.

A quinta rodada da Série A2 será completada neste domingo. Votuporanguense x Paulista e Penapolense x Atlético Sorocaba fazem confronto direto contra o rebaixamento, enquanto o Juventus recebe o Rio Branco na Rua Javari querendo a vitória para entrar no G8.

Confira os jogos da 5.ª rodada:

Sábado

Velo Clube 1 x 1 Guarani

São Caetano 1 x 0 Barretos

Santo André 1 x 3 Marília

União Barbarense 2 x 0 Taubaté

Bragantino 2 x 0 Monte Azul

Mirassol 1 x 0 Portuguesa

Independente 1 x 4 Batatais

Domingo

10h

Votuporanguense x Paulista

Juventus x Rio Branco

Penapolense x Atlético Sorocaba