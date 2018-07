Portuguesa perde jogo-treino antes da retomada da Série C

Este foi o terceiro amistoso da Lusa durante a intertemporada e a segunda derrota seguida. No último sábado, o time paulistano havia sido goleado pelo Red Bull Brasil, por 4 a 0. No primeiro duelo, a Portuguesa derrotou o Barcelona, da Segundona, por 1 a 0.

O técnico Júnior Lopes mandou a campo a equipe considerada titular e o primeiro tempo terminou sem gols. Na segunda etapa, com um time completamente modificado e recheado de reservas, o São Bernardo marcou com Walterson e confirmou a vitória.

Na próxima sexta-feira, a Portuguesa fará um treino no Estádio do Canindé, pois, no sábado, o time paulistano reencontrará sua casa no duelo contra o Tupi, às 16 horas, após quase três meses impossibilitado de jogar em casa por falta e alvará de segurança. Neste momento, a Lusa tem sete pontos, em quarto lugar do Grupo B, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Esta atrás de Brasil-RS e Tupi-MG, com oito, e Londrina, com 10.