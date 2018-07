Portuguesa perde mais uma e volta à zona de rebaixamento da Série C

A Portuguesa continua em situação delicada na Série C do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, a Lusa perdeu para o Juventude, por 2 a 1, de virada, e voltou a entrar na zona do rebaixamento do Grupo B. Isso porque o Macaé, seu concorrente direto contra a degola, empatou sem gols com o Mogi Mirim também pela 14ª rodada.

Após estes resultados, a Portuguesa tem 11 pontos, em penúltimo lugar, com três derrotas consecutivas. Só está na frente do Guaratinguetá, virtual rebaixado, com quatro pontos. O Macaé foi a 12 pontos, em oitavo.

Com a vitória em São Paulo, o Juventude, invicto há nove jogos, subiu, provisoriamente, para a vice-liderança, com 23 pontos. Cinco atrás do Guarani. O Mogi tem 20, em sétimo lugar.

Pelo Grupo A, River-PI e Botafogo-PB empataram, por 2 a 2, no estádio Castelão, em São Luis (MA). O time piauiense é o lanterna com 12 pontos, enquanto o time paraibano se isolou na ponta com 23.