Portuguesa perde no Canindé para o Tupi pela Série C

Ainda invicto na competição, com três vitórias e dois empates, o Tupi lidera o Grupo B, com 11 pontos. A marca foi alcançada após derrotar a Portuguesa, no retorno ao Canindé, por 1 a 0. A Lusa, ainda assim, segue no G4, na quarta colocação, com sete pontos. O time mineiro pode perder a ponta no domingo, já que Londrina e Brasil-RS se enfrentam e caso não haja empate, qualquer um dos vencedores pode terminar a quinta rodada em primeiro lugar.

O Juventude também conheceu a sua primeira vitória ao bater o Madureira, fora de casa, por 4 a 3. O time de Caxias do Sul (RS) está na quinta colocação, com sete pontos, enquanto o fluminense está na beira da zona de rebaixamento, em oitavo lugar, com três pontos.

No único jogo válido pelo Grupo A disputado neste sábado, o Vila Nova-GO tinha tudo para se tornar líder pela primeira vez, mas acabou sendo surpreendido pelo América-RN, que venceu por 1 a 0. Assim, o time goiano continua em segundo lugar, com nove pontos. De outro lado, o time potiguar segue em alto e entrou provisoriamente no G4, na quarta colocação, com oito pontos.

A quinta rodada da Série C terá seis jogos no domingo, dois deles logo pela manhã. São quatro jogos pelo Grupo A e dois pelo Grupo B.

Confira os jogos da 5.ª rodada:

Sábado

Tombense 1 x 2 Guarani

Madureira 3 x 4 Juventude

Portuguesa 0 x 1 Tupi

Vila Nova-GO 0 x 1 América-RN

Domingo

11 horas - Brasil-RS x Londrina

Guaratinguetá x Caxias

16 horas - Icasa x Confiança

Águia x Botafogo-PB

19 horas - Salgueiro x Fortaleza