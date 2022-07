Portuguesa perde para o Água Santa em pleno Canindé na estreia na Copa Paulista

A estreia da Portuguesa na Copa Paulista acabou frustrando a expectativa de sua torcida que contava já com sua primeira vitória. Mas não foi o que aconteceu. Mesmo atuando no Canindé, a Lusa perdeu para o Água Santa por 1 a 0, neste domingo à tarde. Outros dois jogos foram disputados pela manhã.

Campeã paulista da Série A2 e com vaga garantida no Paulistão de 2023, a Portuguesa também mira o título da Copa Paulista que vai dar o direito de escolher uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Brasileiro. Mas o início foi tortuoso. Num jogo intenso, o time do Água Santa venceu com gol de Gleyson, aos 33 minutos do primeiro tempo.

Com isso, a Lusa termina a primeira rodada como lanterna do Grupo 3, sem ponto. O Água Santa, com três pontos, divide a liderança com o Juventus, que pela manhã venceu o EC São Bernardo, por 1 a 0, no estádio Primeiro de Maio. A rodada ainda será completada na próxima quarta-feira no duelo entre Oeste e São Caetano em Barueri.

O São Bento também chamou atenção na estreia. Os sorocabanos, mesmo fora de casa, golearam o Rio Claro por 4 a 1. Resultado que coloca o Bentão na primeira colocação do Grupo 2 com três pontos. O Rio Claro é o lanterna sem pontuar. O Desportivo Brasil tem três porque venceu o Primavera, por 3 a 1, no sábado, enquanto na sexta-feira, XV de Piracicaba e Lemense empataram por 1 a 1.

No Grupo 1, Comercial e Marília lideram com três pontos, após vitórias conquistadas no sábado fora de casa. O Comercial fez 3 a 0 no Sertãozinho, enquanto o Marília bateu o Noroeste, por 2 a 0, em Bauru. A segunda rodada será realizada no próximo fim de semana.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 1ª RODADA:

Sexta-feira

XV de Piracicaba 2 x 2 Lemense

Sábado

Noroeste 0 x 2 Marília

Sertãozinho 0 x 3 Comercial

Primavera 1 x 3 Desportivo Brasil

Domingo

EC São Bernardo 0 x 1 Juventus

Rio Claro 1 x 4 São Bento

Portuguesa 0 x 1 Água Santa

Quarta-feira - 19h

Oeste x São Caetano