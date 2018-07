Portuguesa perde para o Icasa e vê acesso mais distante

O clube cearense voltou a vencer após duas rodadas e deu mais um passo na luta para não cair para a Série C, de onde veio ano passado. O Icasa somou 36 pontos e ocupa posição intermediária. Já a Portuguesa perdeu pela segunda vez seguida - vinha de derrota para o Duque de Caixas por 2 a 0, no Canindé - e estacionou nos 40 pontos.

Os dois times fizeram um jogo movimentado desde os primeiros minutos. Prova disso é que finalizaram 48 vezes a gol. Os donos da casa chutaram 22, contra 26 dos paulistas. Apesar disso, os atacantes pecaram nas conclusões.

O primeiro gol saiu apenas aos 22 minutos do segundo tempo. Poucos instantes após entrar em campo, o atacante André Neles tirou o placar do zero. Após cruzamento de Michel, da direita, Assisinho escorou de cabeça e o atacante completou sozinho na pequena área.

A partir do gol, o jogo ganhou emoção, já que a Portuguesa se abriu. Aos 40 minutos, Zé Carlos aproveitou passe de Ademir Sopa para bater cruzado e empatar. O Icasa, porém, não se abateu e contou com a estrela de Assisinho, que aproveitou descuidos da defesa adversária para marcar, em contragolpes, o segundo e o terceiro gols, aos 43 e aos 46 minutos.

No próximo sábado, às 21 horas, o Icasa volta a campo para enfrentar o América-MG, no Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte. A Portuguesa joga contra o Guaratinguetá, no mesmo dia, às 16h10, no Estádio do Canindé, em São Paulo.

Ficha Técnica:

Icasa 3 x 1 Portuguesa

Icasa - Marcelo Pitol; Tiago, Luiz Gustavo e Everaldo; Sérgio (Marcos Vinícius), Panda (Michel), Guto, Júnior Xuxa e Carlinhos; Marciano (André Neles) e Assisinho. Técnico: Flávio Araújo.

Portuguesa - Weverton; Paulo Sérgio, Domingos, Preto Costa e Fabrício; Ademir Sopa, Glauber (Guigov), Marco Antônio e Luís Ricardo; Fabinho (Zé Carlos) e Malaquias (Héverton). Técnico: Vadão.

Gols - André Neles, aos 22, Zé Carlos, aos 40, e Assisinho, aos 43 e aos 46 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Sérgio, Michel, Malaquias, Domingos, André Neles, Guto e Tiago.

Árbitro - Paulo Brandão Figueira (RN).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Mauro Sampaio, em Juazeiro do Norte (CE).