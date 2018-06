Portuguesa perde para o líder São Bernardo e amplia crise na Série A2 paulista

A crise da Portuguesa no Campeonato Paulista da Série A2 - a segunda divisão estadual - continua. Neste sábado encarou o líder São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), e foi derrotado por 2 a 0, em jogo válido pela nona rodada. O revés marcou a estreia do técnico Alan Aal no comando do time da capital.

Com o resultado, o São Bernardo segue na liderança isolada, agora com 21 pontos. Além disso, está invicto, com seis vitórias e três empates. A Portuguesa, por sua vez, chegou ao sétimo jogo sem vencer e continua com apenas um triunfo na competição. No momento, está na 13.ª colocação, com sete pontos, bem perto da zona de rebaixamento.

O único gol da partida foi marcado aos 25 minutos do segundo tempo. Ricardinho tocou de primeira por cima da defesa e Willian Lira apareceu na cara do gol para chutar, sem deixar a bola cair, e mandar para o fundo das redes. A defesa rubro-verde reclamou de impedimento, mas o árbitro não marcou.

Pela 10.ª rodada, o São Bernardo volta a campo às 19 horas do próximo sábado, dia 3 de março, quando enfrenta o Oeste na Arena Barueri, em Barueri (SP). A Portuguesa joga no dia seguinte, domingo, às 10 horas, em duelo contra o Taubaté, no estádio do Canindé, em São Paulo.