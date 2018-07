Portuguesa perde para o Macaé em estreia na Série C A Portuguesa protagonizou mais uma frustração no ano de 2016, desta vez na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro. Na tarde desta segunda-feira, o time da capital paulista recebeu o Macaé no Canindé e saiu na frente do placar, mas terminou com uma derrota por 2 a 1. O time carioca conquistou os primeiros três pontos, enquanto a equipe rubro-verde vai ter que esperar o próximo final de semana para se recuperar.