Portuguesa perde para o Rio Claro e segue vice-lanterna da Série A2 do Paulista

A Portuguesa segue sem vencer e continua na zona de rebaixamento da Série A2 do Campeonato Paulista. Jogando fora de casa, nesta quinta-feira, no estádio Augusto Schmidt Filho, perdeu para o Rio Claro por 2 a 1 em jogo adiado da 11ª rodada. Antes marcada para quarta-feira à noite, a partida foi remarcada devido às fortes chuvas na cidade de Rio Claro. Com a bola rolando, Mandacaru abriu o placar, Lucas completou e Gabriel Santos descontou só nos acréscimos.

Com o resultado, a Portuguesa completou nove jogos sem vencer, com quatro derrotas e cinco empates, somando apenas oito pontos em 33 disputados - aproveitamento de 24%. Ocupa a penúltima posição, só na frente do Água Santa, com sete. Do outro lado, o Rio Claro reencontrou a vitória depois de cinco partidas e subiu na classificação, agora com 16 pontos, em oitavo lugar, e mantendo o sonho vivo de encostar na zona de classificação à próxima fase.

Precisando de um resultado positivo, Rio Claro e Portuguesa fizeram um jogo aberto, com chances criadas para os dois lados. Aos sete minutos do segundo tempo, Mandacaru recebeu acompanhou uma linda troca de passes do time da casa e, na triangulação, apenas escorou para o fundo das redes.

Mais tarde, em lance parecido, Lucas ampliou. No finalzinho, Gabriel Santos descontou de cabeça, após cobrança de falta. Foi insuficiente para evitar a derrota.

O Rio Claro volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Internacional de Limeira, às 16 horas, novamente no Augusto Schmidt Filho. Já a Portuguesa segue como visitante, desta vez contra o Penapolense, na segunda-feira, às 20 horas, no estádio Tenente Carriço. Ambos pela 12ª rodada.