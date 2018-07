Portuguesa perde para o Velo Clube e sofre segunda derrota na Série A2

A Portuguesa sofreu sua segunda derrota consecutiva no Campeonato Paulista da Série A2, neste sábado à noite, na cidade de Rio Claro, ao perder por 2 a 0 para o Velo Clube. Com isso, a Lusa continua com apenas três pontos, após três jogos, perto da zona de rebaixamento. Só ganhou na estreia, do Barretos, por 1 a 0.

Mais uma vez faltou força de reação à Portuguesa, que levou gol de Adriano Garça, aos 37 minutos do primeiro tempo. No final, ainda sofreu o segundo gol, aos 40 minutos, marcado por Léo Aquino.

Na próxima terça-feira, a Lusa vai disputar seu terceiro jogo fora de casa, desta vez diante do invicto Água Santa, em Diadema. Com seis pontos, o Velo Clube "dorme" na terceira posição, portanto, no G4, a zona de classificação à próxima fase da segunda divisão paulista.

OUTROS JOGOS

À tarde, em casa, o Bragantino não superou a retranca do Batatais e o jogo ficou mesmo no 0 a 0. O time da casa continua na ponta, com sete pontos, enquanto o visitante ficou com cinco, em sexto lugar.

Em Diadema, Água Santa e XV de Piracicaba empataram por 1 a 1, com o mandante tendo agora sete pontos, na vice-liderança pelo saldo de gols. O XV ainda não venceu e soma apenas dois pontos, em 17.º lugar, na zona de descenso.

Dois times venceram pela primeira vez. Um deles foi o Votuporanguense que em casa fez 2 a 0 sobre o Barretos. Ambos têm três pontos. Na Arena Barueri, o Oeste não teve dificuldades para passar pelo União Barbarense por 3 a 0, chegando aos quatro pontos, em sétimo, e deixando o time de Santa Bárbara dOeste na lanterna, sem nenhum ponto.

Confira os jogos da 3.ª rodada da Série A2:

Sexta-feira

Penapolense 3 x 2 Juventus

Sábado

Votuporanguense 2 x 0 Barretos

Bragantino 0 x 0 Batatais

Água Santa 1 x 1 XV de Piracicaba

Velo Clube 2 x 0 Portuguesa

Oeste 3 x 0 União Barbarense

Domingo

10h - Rio Claro x Mogi Mirim

Sertãozinho x Capivariano

Taubaté x Rio Preto

Segunda

20h - Guarani x São Caetano