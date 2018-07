Portuguesa perde para Taubaté na Série A2 paulista

A Portuguesa tinha esperança de entrar no G4 da Série A2 paulista, mas acabou sendo ultrapassada e caiu na tabela. Na noite deste sábado, foi ao estádio Joaquinzão enfrentar o Taubaté e acabou derrotada por 1 a 0, em jogo válido pela sétima rodada.

Com o resultado, a equipe paulistana permanece com dez pontos e caiu da sexta para a nona colocação. O time do Vale do Paraíba chegou aos 12 pontos, ultrapassou o adversário e encostou nos times que ocupam a zona de classificação às semifinais.

O Taubaté teve mais volume de jogo e a Portuguesa ficou focada na marcação, mas ninguém teve grandes chances no decorrer do primeiro tempo. A segunda etapa começou com mais intensidade e os dois times chegaram com perigo. Por fim, aos 11 minutos, Rafael Ferro tocou de primeira para Caíque marcar o gol da vitória taubateana.

As duas equipes voltam a campo às 20 horas da próxima quarta-feira pela oitava rodada. A Portuguesa recebe o Votuporanguense, no Canindé, enquanto o Taubaté vai ao Estádio Fortaleza encarar o Barretos.